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وزير داخلية النمسا: سياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي بها نقاط ضعف عديدة

05:10 م السبت 03 يوليه 2021
وزير داخلية النمسا: سياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي بها نقاط ضعف عديدة

وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر

فيينا - (أ ش أ):

أكد وزير داخلية النمسا كارل نيهمر أن سياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي بها نقاط ضعف عديدة ويجب أن تتعاون جميع الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل إصلاحها وسد الطريق أمام المهربين ومنع استغلالها.

وقال نيهمر، في تصريح اليوم السبت، إن قضية مقتل طفلة نمساوية تبلغ من العمر 13 عاما على يد ثلاثة من طالبي اللجوء الأفغان المتواجدين في البلاد بشكل غير قانوني أذهلت الجميع وتشغل اهتماما واسعا من الحكومة.

وأضاف الوزير أن عملية الترحيل من البلاد إلى أفغانستان لن تتوقف وستكون أكثر صرامة وحزما بعد وقوع هذه الجريمة.. مشيرا إلى أن النمسا لن تنحرف أبدا عن خطها الثابت في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وذكر الوزير أن الجميع يتساءل عما سموه تساهل الدولة مع المهاجرين.. مشيرا إلى أنه تم القيام بفحص حالات جميع طالبي اللجوء على الفور من قبل المكتب الفيدرالي المسئول عن الهجرة لتحديد العناصر الخطرة وذات الميول الإجرامية.

كانت جريمة قتل الطفلة (ليوني 13 عاما) على أيدي 3 من طالبي اللجوء الأفغان المطلوب ترحيلهم قد أثارت ردود فعل سياسية واجتماعية وإعلامية على نطاق واسع خلال الأيام الماضية.

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كارل نيهمر النمسا سياسة اللجوء الاتحاد الأوروبي

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