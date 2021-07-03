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روحاني يحذر الإيرانيين من موجة كورونا خامسة

03:57 م السبت 03 يوليه 2021
روحاني يحذر الإيرانيين من موجة كورونا خامسة

حسن روحاني

طهران- (بي بي سي):

أبدى الرئيس الإيراني المنتهية ولايته، حسن روحاني، خشيته من دخول بلاده في موجة وبائية خامسة لفيروس كورونا، مرتبطة بمتحورة دلتا شديدة العدوى.

وقال روحاني، خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة الوطنية لمكافحة كوفيد- 19 "في الأسابيع الماضية، أُعلِن أن متحورة دلتا دخلت عبر مناطق الجنوب والجنوب الشرقي، ويجب أن نحرص على ألا تنتشر في البلاد"

و ذكرت وزارة الصحة، أن الكثير من محافظات الجنوب، والجنوب الشرقي، لا سيما سيستان-بلوشتان وكرمان، وهرمزكان وفارس، قد بات عند المستوى "الأحمر".

وتعد إيران من أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من تفشي كورونا حيث تفيد البيانات الرسمية أن عدد الإصابات المؤكدة تجاوز 3 ملايين بينما حصيلة الوفيات من 85 ألفا.

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حسن روحاني الرئيس الإيراني فيروس كورونا وزارة الصحة

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