طلب برلماني بتغليظ عقوبة مغتصبي الأطفال.. ورفع وعي الشباب ليكونوا أزواجًا صالحين

كتب- مصراوي:

طالبت دكتورة عبلة الألفي، عضو مجلس النواب، استمرارًا لمجهودات الدولة في الحفاظ على الحريات ومحاربة كل أنواع العنف ضد الإنسان في كل الأعمار، بتغليظ العقوبة على مغتصبي الأطفال كما تم مع عقوبة التحرش؛ حيث أصبحت عقوبة الاغتصاب أقل من التحرش، وهذا غير مقبول وغير عادل.

وقالت الألفي، خلال بيان لها اليوم السبت: ولتحقيق العدل الاجتماعي، فإنني بالتوازي أطالب وبشدة برفع وعي الشباب وتدريبهم على مهنة أن يكونوا أزواجًا وآباء الأزواج؛ وهي مهنة لها آلياتها وعلمها ومهاراتها الواجب إتقانها، حتى لا يظلموا أزواجهم بالعنف وسوء المعاملة الذي يؤدي إلى الطلاق الحتمي، ولا أولادهم بالتربية الخاطئة، والتي ينتج عنها في النهاية أطفال غير أسوياء نفسيًّا وكبار فاشلين مرضى بأعباء طفولة مبكرة قاسية .

وأشارت النائبة إلى أن التمييز وعدم المساواة والتحرش والعنف والشعور بالظلم والتطرف للهروب من نفس لوامة بطريقة مرضية، كلها تبدأ في الطفولة المبكرة؛ خصوصاً في السنوات الثلاث الأولى من العمر؛ ولكي نحقق العدل بين الناس لا بد أن نربي صح؛ بأن نعلم الشباب كيف يكونوا أزواجًا وآباء صالحين يحمون أطفالهم، حتى يستمتعوا بطفولة مبكرة صالحة.