صحيفة سودانية: جلسة طارئة لمجلس الأمن حول "سد النهضة" في 8 يوليو

كتبت- رنا أسامة:

أفادت صحيفة "السوداني" بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم 8 يوليو الجاري، ولأول مرة، جلسة طارئة لبحث أزمة سد النهضة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمُطلعة، السبت، إن الوزير سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي سيشاركان في الجلسة.

وهذه أول مرة تُناقش فيها أزمة مياه في إحدى جلسات مجلس الأمن.

كان السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير، قلل من جدوى الجلسة الطارئة المُرتقبة.

وقال مندوب فرنسا- رئيسة المجلس لشهر يوليو- إن "مجلس الأمن ليس لديه الكثير ليفعله سوى الجمع بين الأطراف للتعبير عن مخاوفهم ثم تشجيعهم على العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حل"، بحسب وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، دعت مصر في رسالة لمجلس الأمن، إلى النظر في التدابير المناسبة لضمان حل الأزمة بشكل مُنصف وبطريقة تحمي وتحافظ على الأمن والاستقرار في منطقة هشة بالفعل، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك.

وأيّدت مصر دعوة السودان الأسبوع الفائت إلى عقد جلسة طارئة، "تأكيدًا على أنه بعد 10 سنوات من المُفاوضات، تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليًا، كما جاء في نص المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة، أن يمكن حدوث احتكاك دولي، يُعرّض استمرار السلم والأمن الدولي، للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي عملًا بالمادة 35 من الميثاق".

ووجهت أديس أبابا رسالة مماثلة إلى مجلس الأمن قبل نحو أسبوع، ادّعت خلالها بلا سند كعادتها أن القاهرة والخرطوم تعطلان المفاوضات في أزمة السد تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.

وخاضت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار عقد من الزمان، لكن بدون جدوى تُذكر.

وتُصر إثيوبيا المتعنتة على الملء الثاني لسد النهضة، المُعلن في 22 من يوليو الجاري، بدون التوصل لاتفاق قانوني مُلزم يضمن حقوق دولتي المصب (مصر والسودان).