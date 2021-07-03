العراق: استهداف خطين ناقلين للكهرباء و5 أبراج للطاقة بعبوات ناسفة

بغداد- أ ش أ:

استهدفت التنظيمات الإرهابية خطين ناقلين للكهرباء و5 أبراج للطاقة بعبوات ناسفة في محافظتي نينوي وكركوك.

وذكرت وزارة الكهرباء العراقية، أن الفرق الهندسية والفنية في محطة واسط العراقية للكهرباء تمكنت من إعادة تشغيل 5 وحدات توليدية لإنتاج الطاقة الكهربائية بعد التوقف الذي أصاب المحطة فجر أمس الجمعة، وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، السبت.

ومن جانبه، قال مدير المحطة المهندس عادل مناتي إن الكوادر الهندسية والفنية تمكنت من تشغيل الوحدة التوليدية الثالثة بحمل 330 ميجا وات والرابعة بحمل 300 ميجا وات والوحدة التوليدية السادسة وإدخالها إلى العمل بحمل 610 ميجا وات وربطها بالشبكة الوطنية، ليكون مجموع الوحدات التي دخلت إلى العمل 5 وحدات وبحمل إجمالي وصل إلى ألف و930 ميجا وات.

وأكد أن العمل مستمر بوتيرة متصاعدة منذ فجر أمس لإعادة جميع الوحدات التوليدية الست لوضعها الطبيعي ودعم منظومة الطاقة الكهربائية.