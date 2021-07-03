صحيفة إماراتية: مصر بقيادة السيسي تسجل نجاحات سياسية واقتصادية وتنموية

أبوظبي- أ ش أ:

ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسجل كل يوم نجاحاً سياسياً واقتصادياً وتنموياً، وتعود إلى عالمها العربي كما كانت في المقدمة، حاملة هموم أمتها، مدافعة عن حقوقها، وحقوق العرب أجمعين.

وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها، السبت، تحت عنوان (ثماني سنوات من تاريخ مصر)، أن مصر، وبعد ثماني سنوات من انتفاضة 3 يوليو، والتي خرجت خلالها الملايين من المصريين إلى الشوارع لتعلن بداية نهاية نظام الإخوان، انتقلت من حال السقوط في فخ الإخوان إلى عهد من الحرية والكرامة والتنمية والمشاريع والاستثمارات.

وأضافت أن الشعب المصري يعيش اليوم حالة من النشوة والانتصار؛ لأنه استطاع أن يختصر الزمن ويمسح من تاريخه صفحة سوداء لم تدم طويلاً، وتخلّص من جماعة الإخوان إلى الأبد، وهو الآن يبني مع جيشه العظيم، مصر الجديدة التي تحمي ولا تهدد، تصون ولا تبدد، متمسكه بتراثها المجيد وبكل أهداف ثورة يونيو، ومن قبلها ثورة 23 يوليو، التي تحتفل مصر والعرب بذكراها الـ69 بعد أيام.

وأشادت "الخليج" بالدور القيادي للرئيس السيسي، حيث وقف إلى جانب الشعب، وأيد حقه في الحياة والحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، معلناً أنه وحده حامي الوحدة الوطنية والمؤتمن على أمن مصر، والحريص على حق الشعب المصري في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وأوضحت أن لقاء الشعب والجيش كان نقطة فاصلة في حياة مصر بالإعلان عن التخلص من نظام ظلامي حاول تقزيم مصر، وتكميم أنفاسها، ووضعها في قوالب سياسية ودينية ومحاور إقليمية ليست من تاريخها ولا قيمها ولا دورها التاريخي المشهود.

واختتمت "الخليج" بالقول "إن ثماني سنوات في عمر الثورات قصيرة جداً، لأنها تطلب التغيير الشامل والتخلص من كل ما هو سلبي ويحول دون تطلعات الشعوب، وهو أمر يحتاج إلى سنوات وجهد وعرق وإصرار، لكن ما تحقق على الأرض خلال هذه السنوات يشبه الإعجاز من حيث الإنجاز في مختلف الميادين".