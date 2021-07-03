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البنتاجون يعلن موعد انتهاء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

11:33 ص السبت 03 يوليه 2021
البنتاجون يعلن موعد انتهاء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

البنتاجون

واشنطن- أ ش أ:

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جون كيربي أن القوات الأمريكية ستنهي عملية انسحابها من أفغانستان بنهاية شهر أغسطس القادم.

وقال كيربي"إن تسليم القواعد للقوات الأفغانية خطوة مهمة على طريق الانسحاب من هذا البلد"، مؤكدا أن واشنطن ستواصل دعمها للسلطات الأفغانية "في مواجهة الإرهاب ومن أجل إحلال الأمن، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، السبت.

وكشف أن القوات التي سيتم الإبقاء عليها في أفغانستان ستتركز مهمتها على حماية البعثة الدبلوماسية، مضيفا أن قاعدة باجرام كانت "مركزا رئيسيا لكل ما كنا نقوم به في أفغانستان على مدى عشرين عاما"، مؤكدا أنها آخر قاعدة للقوات الأمريكية تم تسليمها للقوات الأفغانية.

ولفت إلى أن وزير الدفاع لويد أوستن اتخذ القرار بنقل القيادة في أفغانستان، الجمعة، من الجنرال سكوت ميلر إلى الجنرال كينيث ماكنزي، مضيفا أن ماكنزي سيحتفظ بجميع السلطات الحالية كقائد للقوات الأمريكية في أفغانستان.

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وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون واشنطن القوات الأمريكية أفغانستان

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