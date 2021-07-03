موجة الحر في كندا: طائرات عسكرية تشارك في إخلاء بلدات اندلعت بها النيران

أوتاوا- (بي بي سي):

قرَرت الحكومة الكندية، إرسال طائرات عسكرية إلى غربي البلاد، لإجلاء سكان البلدات، ومساعدة فرق خدمات الطوارئ، في إخماد أكثر من مائة حريق اندلعت في الغابات الواقعة في المنطقة.

ونتجت تلك الحرائق عن الشرر المتطاير من ضربات البرق، وموجة الحر، التي حطمت الرقم القياسي.

وأدى ارتفاع درجات الحرارة، إلى ارتفاع معدلات الوفيات في كندا، وسجلت مقاطعة كولومبيا البريطانية، حدوث أكثر من سبعمائة حالة وفاة مفاجئة، خلال الأسبوع الماضي ، بمعدَل يصل إلى حوالي ثلاثة أضعاف العدد المعتاد.

وبدأ المنخفض الجويَ يتحرَك باتجاه الشرق، بعد اتجاهه إلى وسط البلاد، في غضون الأيام الأخيرة.