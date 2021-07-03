جنوب أفريقيا تمنح لقاح "كورونافاك" الصيني موافقة مشروطة

جوهانسبرج- (د ب أ):

أجازت دولة جنوب أفريقيا استخدام لقاح "كورونافاك" المضاد لكوفيد-19، من إنتاج شركة "سينوفاك لايف ساينسز" الصينية، بشرط أن تقدم الشركة المستوردة، "كورانتو فارما"، النتائج النهائية للتجارب السريرية الجارية حاليا، بحسب ما أعلنته هيئة تنظيم المنتجات الصحية في البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن المدير التنفيذي للهئية، بويتيوميلو سيميت-ماكوكوتليلو، قوله إن اللقاح أجيز بناء على البيانات الخاصة بالسلامة والجودة والفعالية، والتي قدمتها شركة "كورانتو فارما" في الفترة بين 22 مارس وحتى 22 يونيو الماضيين. وستعتمد إجازة اللقاح تماما على النتائج النهائية للتجارب السريرية.