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التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

08:38 ص السبت 03 يوليه 2021
التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

طائرة مسيرة

الرياض- (أ ش أ)/
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة تابعة للميليشيا الحوثية أطلِقت تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية.

وأكد التحالف - في بيان أوردته قناة (الإخبارية السعودية) - استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.. مضيفاً أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.​

هذا المحتوى من

طائرة مسيرة تحالف دعم الشرعية اليمن السعودية

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