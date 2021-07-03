التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية
الرياض- (أ ش أ)/
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة تابعة للميليشيا الحوثية أطلِقت تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية.
وأكد التحالف - في بيان أوردته قناة (الإخبارية السعودية) - استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.. مضيفاً أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.
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