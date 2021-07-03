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هزة بقوة 6.1 درجة قرب سواحل فيجي في المحيط الهادئ

07:13 ص السبت 03 يوليه 2021
هزة بقوة 6.1 درجة قرب سواحل فيجي في المحيط الهادئ

أرشيفية

واشنطن- (أ ش أ):
أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأنها رصدت هزة أرضية بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر قرب سواحل جزر فيجي في المحيط الهادئ.

وأشارت الهيئة - حسبما نقلت قناة (الحرة) الامريكية اليوم السبت إلى أن الهزة وقعت على عمق 605 كيلومترات، وعلى بعد 470 كم جنوب شرقي مدينة سوفا عاصمة فيجي، وأنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار جراء الهزة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد سكان دولة فيجي، التي تمثل مجموعة من الجزر في الجزء الغربي من المحيط الهادئ، أكثر من 926 ألف نسمة حسب إحصاءات عام 2018.

هذا المحتوى من

Asha
هزة أرضية هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مقياس ريختر المحيط الهادئ جزر فيجي

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