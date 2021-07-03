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المجر ترفع قيود كورونا مع تسارع برنامج التطعيم ضد كورونا

07:05 ص السبت 03 يوليه 2021
المجر ترفع قيود كورونا مع تسارع برنامج التطعيم ضد كورونا

أرشيفية

بودابست- (د ب أ):
خففت المجر العديد من القيود التي فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) مع تسارع برنامج التطعيم الخاص بها.

وتلقى 5ر5 مليون مجري جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد للمرض، بما يعنى أن الحكومة حققت هدفها، حسبما قال مسؤولون يوم الجمعة، نظرا لأن عدد سكان المجر يقل عن 10 ملايين نسمة.

وهذه الخطوة تعني أن العديد من القيود سيتم رفعها تلقائيا.

وقد ربطت الحكومة المجرية تخفيف القيود بتقدمها في حملة التطعيم، وليس عدد حالات الإصابة الجديد، كما فعلت دول أخرى.

وهذا التقدم الأخير يعني أن المواطنين لن يكونوا مطالبين بارتداء كمامات في الأماكن المغلقة، وستكون الكمامات مطلوبة فقط في المستشفيات أو المؤسسات مثل دور رعاية المسنين.

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