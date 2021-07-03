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السيناتور الأمريكي تيد كروز يدرس بقوة خوض انتخابات 2024 الرئاسية

02:28 ص السبت 03 يوليه 2021
السيناتور الأمريكي تيد كروز يدرس بقوة خوض انتخابات 2024 الرئاسية

السيناتور الجمهوري تيد كروز

واشنطن- (أ ش أ):
أعلن السيناتور الجمهوري تيد كروز عضو مجلس الشيوخ الأمريكي أنه "يدرس بقوة" إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة في عام 2024.

وأضاف كروزـ الذي خسر في انتخابات 2016 أمام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في تصريحات، الجمعة- أن تجربته قبل 5 سنوات لخوض المعركة الانتخابية كانت الأكثر إمتاعا له في حياته.

يشار إلى أن كروزـ الذي يمثل ولاية تكساس بالكونجرسـ كان هو أول مرشح رئاسي جمهوري في انتخابات عام 2016، لكنه في نهاية المطاف واجه 17 مرشحا، من بينهم المرشح آنذاك دونالد ترامب رجل الأعمال الذي كان يوصف بقطب العقارات وأحد مشاهير المجتمع الأمريكي.

ورغم أن كروز تمتع بمركز قوي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، لكن ترامب تمكن من حشد تأييد أقوى من الحزب ليصبح المرشح الرئيسي في ذلك الوقت، لينسحب كروز من السباق في شهر مايو من عام 2016، بعد أن خسر في الاقتراع التمهيدي للحزب أمام ترامب في ولاية إنديانا.​

هذا المحتوى من

Asha
مجلس الشيوخ الأمريكي تيد كروز انتخابات 2024 الرئاسية الولايات المتحدة

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