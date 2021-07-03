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البعثة الدولية إلى ليبيا تعلن فشل جولة محادثات ملتقى الحوار السياسي الليبي

12:12 ص السبت 03 يوليه 2021
البعثة الدولية إلى ليبيا تعلن فشل جولة محادثات ملتقى الحوار السياسي الليبي

الأمم المتحدة

جنيف - ( د ب أ):

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مساء اليوم الجمعة فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات، حسبما أفادت قناة " سكاي نيوز".

وذكرت البعثة أنه جرى تقديم 3 مقترحات من قبل الأعضاء حول القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية، بعضها بشروط مسبقة.

وتابعت "المشاركون في ملتقى الحوار الليبي لم يتوصلوا لأرضية مشتركة حول الانتخابات".

وأكدت البعثة الأممية أن "فشل المحادثات الجارية في جنيف خذلان للشعب الليبي الطامح لحقه في انتخاب رئيس وبرلمان في الموعد المقرر مسبقا".

وكان المبعوث الأممي يان كوبيش قد انتهج أسلوب الضغط عن طريق التركيز على الجدول الزمني المحدود لحسم مسألة التوافق على قاعدة دستورية اقترحتها اللجنة الاستشارية، تضمنت تأجيل الاستفتاء على الدستور لحين إجراء الانتخابات، قائلا إن المغادرة دون حل ليست خيارا.

وكان كوبيتش مدد أمس أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انطلق يوم الاثنين، يوما إضافيا، حيث يبحث الملتقى وضع قاعدة دستورية للانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر المقبل، وفق خريطة الطريق الليبية.

الأمم المتحدة ليبيا الانتخابات الليبية

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