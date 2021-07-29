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درس في بريطانيا وعمل بتركيا.. من هو سفير قطر الجديد في مصر؟

11:55 م الخميس 29 يوليه 2021
درس في بريطانيا وعمل بتركيا.. من هو سفير قطر الجديد في مصر؟

سالم بن مبارك بن شافي آل شافي

وكالات:

أصدر أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، القرار الأميري رقم 22 لسنة 2021، بتعيين سالم بن مبارك بن شافي آل شافي، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى مصر.

وذكر الديوان الأميري القطري، في بيان اليوم الخميس إن "الأمير أصدر أمرا سالم بن مبارك بن شافي آل شافي، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى مصر".

وكان بن شافي آل شافي، يتولى مهام سفير الدوحة في العاصمة التركية أنقرة، قبل أن يعلن الأمير القطري اليوم، تعيينه سفيرا في القاهرة، بعد انتهاء المقاطعة العربية للدوحة.

من هو سفير قطر الجديد؟

عمل سالم بن مبارك شافي سالم آل شافي، سفيرا لبلاده في عدة دول، بينها تركيا وكندا، وشغل عدة مناصب دبلوماسية في الخارجية القطرية.

ووفقا لموقع سفارة الدوحة في تركيا، فقد حصل سالم بن مبارك شافي سالم آل شافي، على ماجستير علاقات دولية، من جامعة اكستر، في بريطانيا.

وأضاف الموقع أن السفير المعين حديثا لدى مصر، عمل في الفترة من أغسطس 2005 إلى أغسطس 2007 في الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف بدرجة مستشار.

وعمل بعد ذلك في دائرة الشؤون الأوروبية والأمريكية في وزارة الخارجية القطرية بدرجة مستشار حتى أغسطس 2008.

وشغل منصب نائب للمندوب الدائم لقطر في الأمم المتحدة في أغسطس 2008 وحتى يوليو 2010.

وعمل في مارس 2011 حتى يوليو 2013، سفيرًا مفوضًا فوق العادة لدولة قطر في كندا، ثم قدم أوراق اعتماده في 2013 إلى رئيس تركيا حينها، عبد الله غول، ليعين سفيرا فوق العادة مفوضا لقطر لدى أنقرة.​

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