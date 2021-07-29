Masrawy logo white

السعودية تفتح أبوابها للسياح اعتبارا من مطلع أغسطس

11:53 م الخميس 29 يوليه 2021
السعودية تفتح أبوابها للسياح اعتبارا من مطلع أغسطس

السعودية

وكالات:

أعلنت وزارة السياحة السعودية عن فتح المملكة أبوابها للسياح، اعتبارا من 1 أغسطس المقبل، حيث يمكن للسياح المتلقين جرعتي اللقاح من دخول المملكة دون حاجة إلى فترة حجر مؤسسي، على أن يتم تقديم شهادة تطعيم رسمية عند الوصول، وإحضار ما يثبت إجراء اختبار PCR وظهور نتيجته السلبية خلال 72 ساعة من وقت المغادرة.

وقال وزير السياحة أحمد الخطيب، اليوم الخميس "نرحب مجدداً بالسياح، ونحن سعداء للغاية باستقبال ضيوف المملكة من جديد بعد فترة توقف إثر تداعيات جائحة كورونا".

وأضاف "ركزنا جهودنا خلال فترة التوقف على التعاون الوثيق مع شركائنا في القطاعات كافة لضمان عودة آمنة يستمتع من خلالها زوار المملكة باستكشاف ما تضمه من كنوز سياحية ووجهات ومعالم هامة، والاستمتاع بتجارب سياحية فريدة، والتعرف على ثقافة الكرم والضيافة التي يتميز بها المجتمع السعودي".

وكانت المملكة قد أطلقت التأشيرة السياحية في شهر سبتمبر من العام 2019، في قرار تاريخي فتحت فيه السعودية قلبها وأبوابها للسياح من مختلف دول العالم، وحققت حينها أرقاماً ملفتة حيث تم إصدار 400 ألف تأشيرة خلال 6 أشهر، قبل إقرار تعليق السفر وإغلاق المنافذ والحدود إثر جائحة كورونا.

السعودية وزارة السياحة السعودية السياح لقاح كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

درس في بريطانيا وعمل بتركيا.. من هو سفير قطر الجديد في مصر؟

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
38

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

212

متعافون اليوم

284128

إجمالي الإصابات

16507

إجمالي الوفيات

228836

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -شديد الحرارة والرطوبة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس 48 ساعة مقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا