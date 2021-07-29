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مبعوث بوتين يبحث هاتفيا مع نجيب ميقاتي العلاقات الثنائية ودعم الحوار السياسي المشترك

11:37 م الخميس 29 يوليه 2021
مبعوث بوتين يبحث هاتفيا مع نجيب ميقاتي العلاقات الثنائية ودعم الحوار السياسي المشترك

ميخائيل بوجدانوف

القاهرة - (أ ش أ):

بحث ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية ونائب وزير خارجية روسيا خلال اتصال هاتفي مع نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني المكلف بعض القضايا التي تتعلق بسبل تعزيز علاقات الصداقة التقليدية بين روسيا ولبنان ودعم الحوار السياسي والتعاون المفيد للجانبين من أجل التغلب على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي ظهرت في المجتمع اللبناني.

وذكر بيان للخارجية الروسية نشرته سفارتها على موقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) أن الجانب الروسي يرحب بقرار الرئيس اللبناني ميشال عون بتعيين ميقاتي بعد التشاور مع الأحزاب البرلمانية وأنه يتمنى سرعة تنفيذ مهمة تشكيل حكومة قادرة بدعم من القوى السياسية والطائفية اللبنانية الرئيسية.

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ميخائيل بوجدانوف بوتين نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني لبنان

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