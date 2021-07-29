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هزة أرضية تضرب منطقة فض الاشتباك بين أرمينيا وأذربيجان

10:49 م الخميس 29 يوليه 2021
هزة أرضية تضرب منطقة فض الاشتباك بين أرمينيا وأذربيجان

هزة أرضية

يريفان - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الطوارئ الأرمينية، اليوم الخميس أن هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، ضربت منطقة جيغاركونيك شرقي البلاد.

وأفادت الوزارة - وفقا لما أورته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - بأن "مركز الهزة الأرضية كان على بعد 3 كيلومترات شمال شرق قرية شورزا بمنطقة غيغاركونيك".

وأضافت: "شعر السكان بهزة بقوة 3 درجات على مقياس ريختر في مدن سيفان وجافار وشامبراك وقرية شوهكات ومنطقة غيغاركونيك، أما في مدينة آبوفيان بمنطقة كوتايك وقرية ايجدزور بمنطقة تافوش 2، فبلغت قوة الهزة درجتين، فيما لم ترد أنباء عن وقوع أضرار".

وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية - في وقت سابق - أن مناوشات متقطعة تدور في شمال شرق الحدود الأرمنية الأذربيجانية في منطقة غيغاركونيك قرب بلدتي سوتك فيرين، وشورزا حيث سقط 3 قتلى و5 جرحى.

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هزة أرضية وزارة الطوارئ الأرمينية أرمينيا أذربيجان منطقة جيغاركونيك

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