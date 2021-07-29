الرئيس التونسي يصدر أمرا رئاسيا بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية

وكالات:

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمرا رئاسياً يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية التونسية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

وكان الريس التونسي، أعلن الأحد الماضي، إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتعطيل عمل البرلمان لمدة شهر، ورفع الحصانة عن النواب.

وشهدت المدن التونسية، الأحد، الذي يصادف اليوم الوطني للاحتفال بالذكرى ٦٤ لعيد الجمهورية، مظاهرات واحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ظل الأزمة الوبائية التي تشهدها البلاد.

وأدى انفجار الصراع السياسي واحتدام الخلاف بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، الذي انعكس على الشارع التونسي، إلى اتخاذ الرئيس قيس سعيد تدابير استثنائية، منها تجميد عمل البرلمان وحل الحكومة، طبقًا للفصل ٨٠ من الدستور التونسي.