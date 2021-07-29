شكري ونظيره الفرنسي يؤكدان أهمية احترام إرادة الشعب التونسي في تحقيق الاستقرار

القاهرة- (أ ش أ):

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الفرنسي "جان-إيف لودريان" تمت خلاله مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يأتي ذلك في إطار التشاور والتنسيق السياسي المستمرين بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية فى بيان صحفى، أن الاتصال تناول تطورات الوضع السياسي في تونس على ضوء الاهتمام الكبير الذي يوليه البلدان لهذا الموضوع.. كما بحث الوزيران قضية سد النهضة، والموقف الحالي في لبنان، إضافة إلى عدد من الجوانب الخاصة بالعلاقات الثنائية المصرية- الفرنسية.

وأوضحت الخارجية أن النقاش بين الوزيرين عكس التطابق في وجهات النظر إزاء هذه القضايا، حيث أكد الجانبان على أهمية احترام إرادة الشعب التونسي ودعم مؤسسات الدولة التونسية في مسعاها؛ لتحقيق الاستقرار والأمن للشعب التونسي ومعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا.