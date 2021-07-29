شكري يؤكد لنظيره الفرنسي أهمية التوصل لحل عادل لقضية سد النهضة

القاهرة - (أ ش أ):

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الفرنسي "جان-إيف لودريان" تمت خلاله مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يأتي ذلك في إطار التشاور والتنسيق السياسي المستمرين بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية فى بيان صحفى، أن الاتصال تناول تطورات الوضع السياسي في تونس على ضوء الاهتمام الكبير الذي يوليه البلدان لهذا الموضوع.. كما بحث الوزيران قضية سد النهضة، والموقف الحالي في لبنان، بالإضافة إلى عدد من الجوانب الخاصة بالعلاقات الثنائية المصرية- الفرنسية.

كما استعرض الوزير سامح شكري آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة، مؤكداً على ثوابت الموقف المصري وعلى رأسها ضرورة التوصل لحل عادل للقضية يحقق الأمن المائي لمصر من خلال اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد.

وأعرب عن التطلع لاستمرار التشاور والتنسيق مع فرنسا في هذا الشأن باعتبارها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي.وعلى صعيد الشأن اللبناني أكد الوزيران على أهمية تشكيل الحكومة اللبنانية في أسرع وقت بهدف وضع حد لحالة الانسداد السياسي في البلاد ومن أجل بدء تنفيذ السياسات الإصلاحية الكفيلة بانتشال لبنان من حالة التدهور الاقتصادي التي يعاني منها الشعب والمجتمع اللبنانيان.