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تبادل 10 أسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين شمالي البلاد

09:05 م الخميس 29 يوليه 2021
تبادل 10 أسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين شمالي البلاد

أرشيفية

صنعاء - (د ب أ):

نجحت اليوم الخميس، صفقة تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين في محافظة الجوف شمالي البلاد.

وأفاد العقيد يحيى الحاسر مسؤول ملف الأسرى في المنطقة العسكرية السادسة التابعة للجيش اليمني، بأنه "تم تنفيذ صفقة تبادل أسرى، بموجبها سلمت قوات الجيش جماعة الحوثيين خمسة من عناصرها، مقابل تسليم الجماعة خمسة أسرى من القوات الحكومية".

وأوضح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن" عملية التبادل تمت بجهود من قبل المنطقة العسكرية السادسة".

وسبق أن تم تنفيذ عدة عمليات تبادل أسرى بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظات عدة، بوساطات محلية.

الحكومة اليمنية الحوثيين تبادل أسرى الجيش اليمني

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