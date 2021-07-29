استشهاد وإصابة 11 فلسطينيا خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي شمال الخليل

رام الله - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد شاب فلسطيني (20 عاما)، متأثرا بإصابته، وإصابة أكثر من 10 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وصرحت الصحة - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - بأن الشهيد أصيب برصاص الاحتلال في منطقة البطن والرأس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد العلامي (11 عاما) الذي ارتقى أمس الأربعاء، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي على مدخل البلدة.