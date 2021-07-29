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أفريقيا تسجل 6 ملايين و588 ألف حالة إصابة بكورونا و167 ألف وفاة

08:59 م الخميس 29 يوليه 2021
أفريقيا تسجل 6 ملايين و588 ألف حالة إصابة بكورونا و167 ألف وفاة

فيروس كورونا في أفريقيا

أديس أبابا - (أ ش أ):

أكدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" تسجيل حالات كورونا لدى الدول الأعضاء بواقع 6 ملايين و588 ألف إصابة مؤكدة، و167 ألف وفاة بينما تعافى 5 ملايين و777 ألف شخص وذلك منذ بدء الجائحة في أوائل العام الماضي.

وأظهر بيان "المراكز الإفريقية" اليوم تلقى ما نسبته 3.42 في المائة من سكان القارة جرعة واحدة من اللقاح، بينما حصل 1.43 في المائة جرعتين من إجمالي القارة الافريقية.

وأوصت "المراكز الإفريقية" الدول الاعضاء بالإستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الافريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية ، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الامراض على القارة.

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فيروس كورونا في أفريقيا فيروس كورونا كوفيد19 أفريقيا

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