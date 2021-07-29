أمير قطر يصدر قانون نظام انتخاب أول مجلس للشورى في تاريخ قطر

الدوحة - ( د ب أ ):

أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اليوم الخميس، قانونا خاصا بنظام انتخاب أول مجلس للشورى يتم بالإقتراع المباشر في تاريخ دولة قطر، وكذلك مرسوما يحدد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها.

ونص المرسوم الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ ) على نسخة منه على تقسيم البلاد إلى 30 دائرة انتخابية ، حيث نالت الدوحة نصيب الأسد من الدوائر بواقع 13 دائرة انتخابية .

وكذلك أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، قانونا حدد عدد مقاعد المجلس بـ 45 عضوا يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر ، وفقا لنظام الانتخاب الفردي ، فيما يعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم.