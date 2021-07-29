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الخارجية السودانية: مباحثات وزيرة الخارجية في البحرين عبرت عن قوة العلاقات

07:30 م الخميس 29 يوليه 2021
الخارجية السودانية: مباحثات وزيرة الخارجية في البحرين عبرت عن قوة العلاقات

مريم الصادق المهدي

الخرطوم - (أ ش أ):

أكدت وزارة الخارجية السودانية، أن مباحثات وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق المهدي في البحرين عبرت عن عمق الوشائج وقوة العلاقات بين البلدين.

ونوهت وزارة الخارجية السودانية- في بيان صحفي- إلى الاستجابة السريعة لعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده الأمير سلمان بن حمد، بإرسال طائرة خاصة لنقل معدات طبية متمثلة في أجهزة توليد الأوكسجين للقطاع الطبي بالسودان.

ووصلت وزيرة خارجية السودان اليوم /الخميس/ إلى الخرطوم، بعدما اختمت زيارة ناجحة إلى مملكة البحرين، التقت خلالها مع الملك حمد بن عيسي آل خليفة، وولي عهده الأمير سلمان بن حمد، وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني وعدد من المسؤولين بالبحرين.

وأعربت وزيرة الخارجية، عن شكرها للملك حمد بن عيسي آل خليفة، وولي عهده، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، فضلا عن المعدات الطبية التي أهدتها البحرين إلى السودان، كما قدمت شكرها إلى وزارة الخارجية البحرينية التي قامت بتنظيم هذه الزيارة المثمرة.

هذا المحتوى من

Asha
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