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عضو اللجنة العسكرية الليبية: قرارات مرتقبة لفتح الطريق الساحلي

07:25 م الخميس 29 يوليه 2021
عضو اللجنة العسكرية الليبية: قرارات مرتقبة لفتح الطريق الساحلي

اللواء خيري التميمي

طرابلس - (أ ش أ):

قال عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، اللواء خيري التميمي إن اجتماعات اللجنة لا تزال مستمرة في مدينة سرت من أجل مناقشة سبل استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم توقيعه في أكتوبر الماضي في مدينة جنيف السويسرية، وعلى رأسها ملفا الطريق الساحلي والمرتزقة الأجانب.

وأضاف التميمي - في تصريحات خاصة لقناة (العربية) الإخبارية مساء اليوم /الخميس/ - أن الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة 5+5، بدأ اليوم بحضور وفد من بعثة الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن ينتهي باتخاذ إجراءات وخطوات جديدة تهم فتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها على مستوى مدينتي سرت ومصراتة ومسألة تأمينه، خاصة بعد انتهاء أعمال الصيانة الخاصة به وإزالة الألغام ووضع حواجز أمنية.

ويعتبر ملفا فتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، خطوة أساسية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حيث يعتبران من أكثر الملفات الشائكة التي تمثل عبئا كبيرا على السلطة التنفيذية، وتعرقل عملية السلام الشاملة والمصالحة الوطنية، بسبب الخلافات الحادّة حولهما.

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اللجنة العسكرية الليبية خيري التميمي مدينة سرت اتفاق وقف إطلاق النار الطريق الساحلي

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