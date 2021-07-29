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لبنان: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 559473

06:49 م الخميس 29 يوليه 2021
لبنان: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 559473

الحجر الصحي في لبنان

بيروت - (د ب أ):

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في لبنان حتى اليوم الخميس إلى 559 ألفا و 473 بعد تسجيل 1104 إصابات جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7900 بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 1104 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بينها 1095 من بين المقيمين و9 حالات من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 559 ألفا و 473 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 7900 منذ 21 شباط/ فبراير من العام الماضي.

وبدأت في 14 شباط/فبراير الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان.

وبلغت نسبة الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا 18 في المئة، في حين بلغت نسبة الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى 3ر25 في المئة من سكان لبنان حتى اليوم.

ويبلغ تعداد سكان لبنان حوالي 8ر4 مليون نسمة.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في 15 مارس من العام 2020، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 30/ 9 /2021.

لبنان فيروس كورون كوفيد-19 وزارة الصحة

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