مفوضية الانتخابات الليبية: تسجيل أكثر من 5ر2 مليون شخص في كشوف الناخبين

طرابلس - (أ ش أ):

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية اليوم الخميس ارتفاع أعداد المسجلين بكشوف الناخبين مع قرب انتهاء فترة التسجيل.

وقالت المفوضية بحسب قناة " الحدث " الليبية إن " 219 ألفا و992 شخصا سجلوا أسمائهم بمنظومة تسجيل الناخبين "، كاشفة عن ارتفاع أعداد من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الدستورية، إلى 2 مليون و560 ألفا و88 ألفا ناخبا حتى أول أمس /الثلاثاء/.

وأوضحت المفوضية أن نسبة التسجيل وصلت إلى حوالي 52.91% من إجمالي عدد الليبيين الذين يحق لهم التسجيل.

وكانت مفوضية الانتخابات، أعلنت في 4 يوليو الجاري، بدء عملية تحديث سجل الناخبين لمدة 30 يوما قابلة للتمديد، بحسب رئيسها عماد السايح، الذي أكد أن كشوف الانتخابات لم يتم تحديثها منذ عام 2017.