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انفصاليو شرق أوكرانيا يعلنون مقتل 3 في اشتباكات مع القوات الحكومية

04:58 م الخميس 29 يوليه 2021
انفصاليو شرق أوكرانيا يعلنون مقتل 3 في اشتباكات مع القوات الحكومية

قوات أوكرانيا

كييف- (د ب أ):

أفادت وسائل إعلام محلية في أوكرانيا اليوم الخميس بمقتل ثلاثة من الانفصاليين في إقليم دونيتسك بشرق أوكرانيا أمس الأربعاء، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

واتهم الجيش الأوكراني في تقريره اليومي، اليوم الخميس، الانفصاليين بارتكاب انتهاكات جسيمة لاتفاق وقف إطلاق النار، وقال إنه لا يفعل سوى الرد على إطلاق النار، وإنه لم يسجل إصابات بين قواته.

وزعم التقرير أن قوات الانفصاليين قصفت مراكز للجيش الأوكراني بقذائف الهاون، وقاذفات قنابل آلية.

وتردد أن الجيش الأوكراني قصف مراكز للانفصاليين بقذائف هاون عيار 120 مليميترا.

ولم يتم التحقق من مزاعم كل طرف بشكل مستقل.

وتحل هذا الأسبوع الذكرى السنوية الأولى لدخول أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين كييف والقوات الانفصالية حيز التنفيذ.

ومنذ ذلك الحين، سقط عدد قليل نسبيا من الضحايا من الجانبين، وإن تجاوز الإجمالي أكثر من 100 شخص منذ بداية العام.

ولم يتم أبدا تنفيذ بروتوكول مينسك، وهو عبارة عن خطة سلام جرى التوصل إليها في عام 2015 ، بوساطة فرنسية ألمانية.

انفصاليون شرق أوكرانيا القوات الحكومية

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