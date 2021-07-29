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العثور على ثلاث جثث أخرى بعد انفجار بمصنع كيماويات في ألمانيا

04:58 م الخميس 29 يوليه 2021
العثور على ثلاث جثث أخرى بعد انفجار بمصنع كيماويات في ألمانيا

الشرطة الألمانية

ليفركوزن- (د ب أ):

أعلن الادعاء العام والشرطة في مدينة ليفركوزن الألمانية اليوم الخميس العثور على ثلاث جثث أخرى بعد حادث الانفجار الذي وقع في محطة لحرق النفايات بمصنع كيماويات في المدينة.

ويرتفع بذلك عدد الوفيات المؤكدة في الحادث الذي وقع صباح أول أمس الثلاثاء، إلى خمس.

وبحسب الادعاء، لا يزال هناك شخصان في عداد المفقودين.

ووقع الانفجار في خزان بساحة شمبارك التي تضم شركات كيماويات في ليفركوزن.

الشرطة الألمانية ألمانيا مدينة ليفركوزن الألمانية انفجار

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