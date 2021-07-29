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اليمن: مقتل وإصابة 14 مدنيا بانفجار لغم حوثي في الحديدة

04:55 م الخميس 29 يوليه 2021
اليمن: مقتل وإصابة 14 مدنيا بانفجار لغم حوثي في الحديدة

مسلحو الحوثي

صنعاء- (د ب أ):

لقي ثلاثة مدنيين حتفهم وأصيب 11 آخرين، الخميس، إثر انفجار لغم زرعه الحوثيون في وقت سابق، بإحدى مديريات محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقال المرصد اليمني للألغام في حسابه على تويتر، "إن لغما زرعته مليشيا الحوثي في قرية الشجريرة، بمديرية الدريهمي، انفجر أثناء مرور حافلة تقل مدنيين كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف بذات القرية".

وأسفر الانفجار عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 11 آخرين بجروح بعضها خطيرة منها بتر الأطراف.

وتشهد محافظة الحديدة، معارك متقطعة بين القوات الحكومية اليمنية، ومسلحي الحوثيين الذين يسيطرون على معظم أجزاء المحافظة، مخلفة خسائر بشرية ومادية كبيرة، فضلا عن تسببها بموجة نزوح واسعة.

وطالبت الأمم المتحدة بشكل متكرر بإزالة الألغام من محافظة الحديدة، على خلفية ارتفاع عدد ضحايا المدنيين بسبب هذه الألغام.

مسلحو الحوثي انفجار لغم الحرب اليمنية

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