ردود فعل غير مسبوقة في إيران على قانون "تقييد الإنترنت"

طهران- (د ب أ):

أثار تشريع مرره البرلمان الإيراني ويتعلق بتنظيم استخدام الإنترنت ردود فعل غير مسبوقة، ونشر رئيس البرلمان منشورا على تطبيق انستجرام لتهدئة المواطنين.

وكتب رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف على التطبيق، الخميس: "كل التقارير الإعلامية حول ذلك الأمر لا تعكس الحقائق".

وأكد أنه لن يتم حظر التطبيقات الشهيرة مثل انستجرام وواتساب بموجب القانون، إلا أن خبراء سيقومون بفحص "معاييرها التقنية".

وأضاف، على هامش زيارته لسورية، أن البرلمان سيتخذ في نهاية المطاف قرارا عقلانيا.

ومرر المتشددون في البرلمان هذا التشريع أمس بعد مشاورات مطولة.

ولا يزال يتعين على لجنة فنية الانتهاء من تفاصيل القانون، ثم إحالته إلى مجلس صيانة الدستور الإيراني للموافقة النهائية عليه، وفقا لما ينص عليه الدستور الإيراني.

ويقول معارضو القانون إنه يجعل من المستحيل تقريبا على السكان الوصول إلى الكثير من المواقع والتطبيقات التي يتم استخدامها على نطاق واسع والتي لا تخضع لسيطرة الحكومة.

كما سيطالب القانون جميع مستخدمي الإنترنت بالتسجيل لدى الدولة، وسيحظر استخدام الخوادم الوكيلة (البروكسي) التي يستخدمها الإيرانيون للوصول إلى المواقع الإلكترونية التي تحظرها الحكومة.

ولطالما كان الإنترنت شوكة في خاصرة الحكومة الإيرانية، كونه يقوض سيطرة وسائل الإعلام التابعة للدولة.