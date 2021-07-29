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الصين تعارض كافة أشكال الاتصال العسكري الأمريكي مع تايوان

03:12 م الخميس 29 يوليه 2021
الصين تعارض كافة أشكال الاتصال العسكري الأمريكي مع تايوان

علم الصين

بكين- أ ش أ:

أعربت الصين عن معارضتها الشديدة لأي شكل من أشكال الاتصال العسكري بين الولايات المتحدة ومنطقة تايوان الصينية.

وقالت المتحدثة باسم مكتب شئون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني تشو فنغ ليان، تعليقا على التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع الأمريكي حول تايوان: "لا يوجد سوى صين واحدة في العالم، وتايوان جزء من الصين".

وحثت تشو الولايات المتحدة على الالتزام الجاد بمبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، والتوقف عن إرسال إشارات خاطئة لما يسمى قوى "استقلال تايوان".

وحذرت المتحدثة، سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان من أن محاولاتها الساعية إلى ما يسمى "استقلال تايوان" بمساعدة الولايات المتحدة ومحاولة استخدام القوة لمقاومة إعادة التوحيد الوطني، لن تؤدي سوى إلى وقوع أهالي تايوان في كارثة.

هذا المحتوى من

الصين تايوان الولايات المتحدة مجلس الدولة الصيني

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