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إلغاء تحذير "تسونامي" بسواحل ألاسكا الأمريكية

03:02 م الخميس 29 يوليه 2021
إلغاء تحذير "تسونامي" بسواحل ألاسكا الأمريكية

تسونامي - أرشيفية

واشنطن- (د ب أ):

ألغى مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، الخميس، تحذيرًا أصدره بوقوع أمواج مد عاتية (تسونامي) قرب ساحل ولاية ألاسكا، بعد زلزال قوته 8.2 درجات على مقياس ريختر.

وقال المركز الجيولوجي إن الزلزال وقع مساء أمس على بعد 104 كيلومترات من بلدة بيري فيل بشبه جزيرة ألاسكا، وعلى عمق 32 كيلومترا.

وأصدرت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي تحذيرا من حدوث تسونامي، إلا أنها ألغت التحذير بعد نحو ثلاث ساعات من إصداره.

ولم ترد على الفور مؤشرات على وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

وتضرب زلازل بصورة متكررة ألاسكا، وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة للغاية. ويقيس مرصد الولاية هزة واحدة في المتوسط كل 15 دقيقة، إلا أن السكان لا يشعرون بمعظمها.

تسونامي سواحل ألاسكا الأمريكية مركز المسح الجيولوجي الأمريكي مقياس ريختر

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