الرئيس الأوكراني يعزل قادة كبار بالجيش والاستخبارات ويعين موالين له

كييف- (د ب أ):

فاجأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الكثيرين في وقت متأخر من أمس الأربعاء، عندما قام بعزل العديد من كبار ضباط الجيش والاستخبارات لسبب غير واضح.

قثج صدرت المراسيم الخاصة بعزل قائد العمليات العسكرية في شرق أوكرانيا، ورئيس هيئة الأركان العامة وقائد سلاح الجو أمس الأربعاء، إلى جانب مراسيم بتعيين آخرين مكانهم.

وفي وقت سابق أمس، جرى عزل القائد العام للجيش الأوكراني روسلان كومتشاك، وتعيينه نائبا أول لسكرتير مجلس الأمن القومي الاستشاري.

كان زيلينسكي أجرى الأسبوع الماضي عدة تعيينات في مناصب استخباراتية عليا تشمل رئيس فرع الاستخبارات الخارجية.

ومن بين الأسباب التي قدمها مكتب الرئيس لهذا التعديل في المناصب هو تمكين الأجهزة الأمنية الأوكرانية المختلفة من العمل معا بشكل أكثر فعالية.

وسبق تلك الخطوة استقالة وزير الداخلية لفترة طويلة أرسين أفاكوف في منتصف تموز/يوليو الحالي، وهو ما اعتبره الكثير من المراقبين أنه تم بالإكراه. وحل دينيس موناستيرسكي وهو عضو من حزب خادم الشعب، محل أفاكوف ، وهو الحزب الذي ينتمي له زيلينسكي.

وعجت وسائل الإعلام الأوكرانية بالتكهنات بشأن الميول السلطوية الأخيرة لزيلينسكي حيث أشار الكثيرون إلى أن الرئيس يريد إسناد المناصب الأمنية الرئيسية للموالين له.