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ولي عهد أبوظبي يزور النمسا ويبحث علاقات التعاون بين البلدين

11:37 ص الخميس 29 يوليه 2021
ولي عهد أبوظبي يزور النمسا ويبحث علاقات التعاون بين البلدين

الشيخ محمد بن زايد

وكالات:

يُجري ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى النمسا، لبحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية.

كما سيبحث الشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة مع مستشار النمسا سيباستيان كورتس، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي الزيارة في سياق مسيرة العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين في المجالات كافة والممتدة على نحو نصف قرن.

وأوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن 5 ملفات مهمة ستسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين، وتشمل ملف التعايش السلمي، والتعاون الاقتصادي، والعلاقات البرلمانية، إضافة إلى النمو المتصاعد للحركة السياحية بين البلدين، فيما يتوقع أن يشكل تنظيم معرض "إكسبو 2020 دبي نقلة للعلاقات بين البلدين، وبوابة لتعزيز حضورها في المنطقة بشكل عام.

وتعود العلاقات بين الإمارات والنمسا إلى عهد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمستشار برونو كرايسكي، وكان أول لقاء يجمعهما في عام 1973، فيما أقيمت العلاقات الثنائية بين البلدين في 10 مارس 1974.

وحول هذه الزيارة، قال مستشار النمسا إن زيارة ولي عهد أبوظبي تعتبر محطة مهمة في إطار تعزيز وتوطيد علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

وأضاف أن الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين النمسا والإمارات إلى شراكة استراتيجية أمر منطقي سيجلب الفوائد للبلدين، مشيرا إلى أن دولة الإمارات أهم شريك اقتصادي للنمسا في المنطقة العربية.

محمد بن زايد أبوظبي النمسا القضايا الإقليمية والدولية

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