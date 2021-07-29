الكويت تستنكر استمرار الحوثيين في تهديد أمن السعودية

الكويت- (د ب أ):

أدانت الكويت واستنكرت، بأشد العبارات، استمرار تهديد أمن السعودية واستهداف المدنيين والمناطق المدنية فيها واستقرار المنطقة من قبل ميليشيا الحوثي، عبر إطلاق صاروخين بالستيين وطائرة مسيرة باتجاه المناطق الجنوبية.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، الخميس، إن "مثل هذه الممارسات العدوانية والإصرار عليها وتجاهل جهود المجتمع الدولي لإنهاء الصراع الدائر في اليمن واستهداف المدنيين تشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني الأمر الذي يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لمحاسبة مرتكبيها".

وجددت الوزارة التأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.