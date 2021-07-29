الصين تطلق القمر الصناعي "تيانهوي 1-04" بنجاح

بكين- أ ش أ:

أطلقت الصين، بنجاح القمر الصناعي "تيانهوي 1-04" من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، الخميس، أنه تم إطلاق القمر الصناعي بواسطة صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-2 دي" ونجح في دخول المدار المخطط، وكانت عملية الإطلاق هي المهمة الـ381 لسلسلة صواريخ لونج مارش.