سياسية ألمانية تنتقد السحب السريع للقوات من أفغانستان: "خطأ كبير"

برلين- (د ب أ):

بعد تقدم حركة طالبان في أفغانستان، انتقدت سياسية معنية بشؤون الدفاع في الحزب الديمقراطي الحر بألمانيا، السحب السريع للقوات من أفغانستان، مُعتبرة أنه "خطأ كبير".

وقالت ماري-أجنس شتراك-تسيمرمان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه بدلا من التفاوض مع طالبان في الدوحة "حتى النهاية"، تم ربط الأمور في إنهاء مهمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" بأيام عطلات مثل يوم الاستقلال الأمريكي في 4 يوليو.

وتابعت أنه من اللافت للنظر أن القوات الجوية الأمريكية تواصل الآن هجماتها على طالبان، بعدما غادرت الولايات المتحدة البلاد عمليا بصفتها دولة رائدة، وتسببت بذلك في انسحاب الحلف الدولي من هناك.

ودعت السياسية الألمانية إلى ضرورة أن تأتي المساعدة من دول الاتحاد الأوروبي، وقالت: "يتعين على أوروبا دعم المواطنين الأفغان بمساعدات تنموية".

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية كثفت مؤخرًا ضرباتها الجوية في أفغانستان من جديد في ظل الحملة التي تقوم بها حركة طالبان، لكن الطائرات المقاتلة تقلع الآن من خارج أفغانستان (بعد انسحاب القوات من البلاد مؤخرا).

وبحسب بيانات الولايات المتحدة، فإن انسحاب واشنطن تم بنسبة تصل إلى 95%. ووفقا لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومن المقرر أن تنتهي المهمة العسكرية الأمريكية في أفغانستان في 31 أغسطس القادم.

وكان الجيش الألماني قد أسرع بسحب قواته بناء على طلب الولايات المتحدة الأمريكية.

ولا يزال من غير الواضح إذا ما كانت واشنطن سوف تدعم الحكومة في كابول فيما بعد في مواجهة طالبان من خلال ضربات جوية أم لا.