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إغلاق كامل في ولاية هندية بسبب ارتفاع إصابات كورونا

11:03 ص الخميس 29 يوليه 2021
إغلاق كامل في ولاية هندية بسبب ارتفاع إصابات كورونا

علم الهند

نيودلهي- (د ب أ):

أعلنت السلطات الهندية فرض إغلاق كامل في ولاية كيرالا يومي 31 يوليو وأول أغسطس بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وسجلت كيرالا أمس الأربعاء 22 ألفا و56 إصابة جديدة بكورونا، إلى جانب 131 وفاة، بحسب قناة "إن دي تي في".

وبشكل عام، سجلت الهند 43 ألفا و509 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

السلطات الهندية فيروس كورونا نيودلهي ولاية كير

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