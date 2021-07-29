إغلاق كامل في ولاية هندية بسبب ارتفاع إصابات كورونا

نيودلهي- (د ب أ):

أعلنت السلطات الهندية فرض إغلاق كامل في ولاية كيرالا يومي 31 يوليو وأول أغسطس بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وسجلت كيرالا أمس الأربعاء 22 ألفا و56 إصابة جديدة بكورونا، إلى جانب 131 وفاة، بحسب قناة "إن دي تي في".

وبشكل عام، سجلت الهند 43 ألفا و509 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.