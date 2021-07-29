سقوط مروحية في العراق ومقتل طاقمها

بغداد- (بي بي سي):

أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة صلاح الدين لبي بي سي أن مروحية عسكرية عراقية سقطت فجر الخميس بالقرب من قرية جرداغلي، مما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من خمسة أشخاص بينهم ضابط برتبة عقيد وآخر برتبة رائد.

وقال المصدر إن عطلا فنيا ربما كان السبب في سقوط الطائرة.

وأصدر الإعلام الأمني بيانا حول الحادث، قال فيه إن المروحية سقطت أثناء تأديتها مهمة قتالية، من دون الإشارة إلى الأسباب التي أدت إلى سقوطها.