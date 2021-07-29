سوريا: تجدد القتال العنيف في درعا بعد فشل الاتفاق بين المعارضة والحكومة

دمشق- (بي بي سي):

قالت مصادر المعارضة في سوريا، صباح الخميس، إن قصفا مدفعيا عنيفا تواصل القوت الحكومية شنه على منطقة درعا البلد منذ ساعات الفجر، مشيرة إلى أن قوات الفرقة الرابعة الحكومية تحاول تنفيذ عملية اقتحام عسكري لدرعا البلد من ثلاثة محاور. وتدور الآن اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

وكانت فصائل المعارضة قد وقعت مع القوات الحكومية "اتفاق درعا البلد" لكن الأطراف فشلت في تنفيذ بنوده رغم استمرار التفاوض بمشاركة روسية.

وتوسعت أمس دائرة الاشتباكات لتشمل معظم أحياء المنطقة، وقالت مصادر المعارضة إن قصفا حكوميا بقذائف الهاون شمل شوارع درعا البلد.

وشنت فصائل المعارضة في ريف درعا الشمالي، هجوما على مقر للأمن الحكومي وسط استمرار حركة النزوح الكثيفة للمدنيين من درعا البلد باتجاه مناطق آمنة.

وأعلنت المعارضة الإضراب العام في مدن وبلدات محافظة درعا مع جاهزيتها للرد في حال بدأت القوات الحكومية أي عمل عسكري على درعا البلد، حسب بيان وزع باسم ثوار وأحرار حوران.

وعزا قائد شرطة درعا فشل الاتفاق إلى عدة أسباب قائلا إن اختلافات بوجهات النظر نشبت بين أعضاء لجنة درعا البلد، إضافة لوجود فئة من المجموعات المسلحة الإسلامية المتشددة غير ملتزمة ببنود الاتفاق وكانت السبب الرئيسي لتوتر الأوضاع وعرقلة تنفيذه.