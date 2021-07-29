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قادة سابقون بالجيش البريطاني يطالبون حكومتهم بتوطين أفغان ساعدوهم خلال الحرب

12:56 ص الخميس 29 يوليه 2021
قادة سابقون بالجيش البريطاني يطالبون حكومتهم بتوطين أفغان ساعدوهم خلال الحرب

الجيش البريطاني

لندن - (بي بي سي)

وجه عشرات من الضباط والقادة السابقين في الجيش البريطاني إلى رئيس الوزراء، بوريس جونسون، رسالة يطالبون فيها بالسماح لمزيد من الأفغان، الذين عملوا مع القوات البريطانية خلال مهمتهم في أفغانستان، بالقدوم إلى بريطانيا والاستقرار فيها.

وقال العسكريون السابقون في الرسالة إنهم "قلقون للغاية" بشأن سلامة مئات الموظفين الذين تعاقد معهم الجيش محليًا في أفغانستان، ورفضت طلبات دخولهم.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت مؤخرًا توسيع خططها العاجلة لإعادة توطين الأفغان الذين عملوا مع الجيش البريطاني وحكومته، غالبا كمترجمين، وذلك خوفا على حياتهم بعد انسحاب القوات الدولية من أفغانستان.

وقالت الحكومة إنها مكنت أكثر من ألفي موظف أفغاني وعائلاتهم من القدوم إلى البلاد لتوطينهم، في حين تنظر الولايات المتحدة حاليًا في عشرين ألف طلب لجوء من مترجميها الأفغان وأفراد أسرهم.

هذا المحتوى من

BBC
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