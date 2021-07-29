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واشنطن تُعرب عن قلقها من التقارير بشأن إطلاق النار على المتظاهرين في إيران

12:32 ص الخميس 29 يوليه 2021
واشنطن تُعرب عن قلقها من التقارير بشأن إطلاق النار على المتظاهرين في إيران

نيد برايس

واشنطن-(أ ش أ):

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية مساء أمس الأربعاء، عن قلقها إزاء تقارير تشير إلى قيام قوات الأمن الإيرانية بإطلاق النار على المتظاهرين الإيرانيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان لها "إن الاحتجاجات في إيران بدأت بنقص المياه - بسبب الجفاف وسوء الإدارة الحكومية والإهمال في مقاطعة خوزستان انتشرت عبر مدن مختلفة بما في ذلك طهران وكرج وتبريز.. الشعب الإيراني يسلط الضوء الآن ليس فقط على احتياجاته وتطلعاته غير المحققة لاحترام حقوق الإنسان، والتي يحق للأفراد في جميع أنحاء العالم التمتع بها".

وأضاف أن "للشعب الإيراني الحق في التعبير عن إحباطه ومحاسبة حكومته، لكننا رأينا تقارير مقلقة عن قيام قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل عدة أشخاص.. ندين استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين. ندعم حق الإيرانيين في التجمع السلمي والتعبير عن أنفسهم، دون خوف من العنف والاعتقال من قبل قوات الأمن. نحن نراقب أيضًا تقارير عن تباطؤ الإنترنت في المنطقة.. نحث الحكومة الإيرانية على السماح لمواطنيها بممارسة حقهم في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات بحرية، بما في ذلك عبر الإنترنت".

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