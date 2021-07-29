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جانتس يعلق على فضيحة برنامج التجسس الإسرائيلي "بيجاسوس"

12:05 ص الخميس 29 يوليه 2021
جانتس يعلق على فضيحة برنامج التجسس الإسرائيلي "بيجاسوس"

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس

باريس - (د ب أ)

علق وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس خلال زيارة للعاصمة الفرنسية باريس على الفضيحة الأخيرة لبرنامج التجسس على الهواتف النقالة والذي طورته شركة (إن إس أو) الإسرائيلية.

وذكرت متحدثة باسم الوزارة أن جانتس أكد لنظيرته الفرنسية فلورنس بارلي خلال لقاء جمع بينهما في باريس أن بلاده تأخذ الاتهامات على محمل الجد بشدة.

يشار إلى أن التجسس المحتمل على الهواتف النقالة للعديد من زعماء العالم والصحفيين باستخدام برنامج "بيجاسوس" الذي طورته الشركة الإسرائيلية، أثار ضجة على مستوى العالم.

وأضاف جانتس أن إسرائيل لا تصدر أذونًا في الصادرات السيبرانية إلا للدول فقط وأنها لا تسمح باستخدام هذه البرامج إلا في مكافحة الإرهاب والجريمة فقط.

وذكر الوزير أن ممثلين إسرائيليين زاروا اليوم مكاتب شركة (إن إس أو) لدراسة الاتهامات الموجهة إلى الشركة.

وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريل اتال أعلن أن بارلي ستستغل اللقاء مع جانتس لتسأله عما تعرفه الحكومة الإسرائيلية عن أنشطة عملاء شركة "إن إس أو"، وأضاف أنها تعتزم الاستعلام عن الخطوات التي تم البدء فيها أو سيتم البدء فيها من أجل تجنب الاستخدام الاقتحامي لهذا البرنامج.

وتضمنت قائمة أرقام الهواتف في قاعدة بيانات مسربة رقم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأرقام الهواتف المحمولة لـ13 رئيس دولة ورئيس حكومة آخرين، حسبما ذكرت صحيفتا لوموند الفرنسية والجارديان البريطانية في وقت سابق من الشهر الجاري.

بيني جانتس وزير الدفاع الإسرائيلي فضيحة برنامج التجسس الإسرائيلي بيجاسوس

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