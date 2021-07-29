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إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

12:03 ص الخميس 29 يوليه 2021
إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

الاحتلال جنوب نابلس

فلسطين - (أ ش أ)

أصيب ثمانية مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

قال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل - لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن 8 مواطنين أصيبوا بالرصاص "المطاطي"، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات في بيتا، إضافة إلى إصابة شاب برضوض نتيجة الاعتداء عليه بالضرب من قبل جنود الاحتلال.

وفي سياق آخر، اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

هذا المحتوى من

Asha
الاحتلال جنوب نابلس فلسطين الرصاص المطاطي الغاز المسيل للدموع

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