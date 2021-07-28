رئيسا الجزائر وتركيا يستعرضان العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة

الجزائر - (د ب أ)

تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم مكالمة هاتفية من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان مقتضب إنه تم خلال المكالمة "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع السائد في المنطقة".

ويأتي الاتصال الهاتفي بين تبون وأردوغان تزامنًا مع زيارة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى الجزائر تستمر ليومين.