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رئيسا الجزائر وتركيا يستعرضان العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة

10:34 م الأربعاء 28 يوليه 2021
رئيسا الجزائر وتركيا يستعرضان العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الجزائر - (د ب أ)

تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم مكالمة هاتفية من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان مقتضب إنه تم خلال المكالمة "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع السائد في المنطقة".

ويأتي الاتصال الهاتفي بين تبون وأردوغان تزامنًا مع زيارة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى الجزائر تستمر ليومين.

عبد المجيد تبون رجب طيب أردوغان الجزائر تركيا

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