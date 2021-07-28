الرئيس التونسي يعلن عن إعداد نص قانوني لإعادة الأموال المنهوبة

وكالات

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، أنه سيصدر نصًا قانونيًا ينظم إجراءات تسمح بإعادة الأموال المنهوبة، مشددًا على أن من سيحاول إتلاف الوثائق المتعلقة بالأموال المنهوبة سيحاسب أمام القضاء.

وقال سعيد في كلمة مساء اليوم الأربعاء، بعد لقاء سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إنه يجب العمل على إعادة الأموال المنهوبة للتونسيين، مضيفًا بالقول: "علينا ضغوط مالية لكننا دولة غير متسولة".

وأوضح أنه لا يريد التنكيل بأي كان وأن هدفه استعادة الأموال المنهوبة، متهمًا نوابًا بالكسب غير المشروع والاحتماء بالحصانة البرلمانية.