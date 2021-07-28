واشنطن تدين استخدام العنف ضد المتظاهرين في إيران

وكالات

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الأربعاء استخدام العنف ضد المحتجين في إيران، حسبما ذكرت فضائية الحرة الأمريكية.

وقالت الخارجية الأمريكية، إنها اطلعت على تقارير مقلقة عن قيام قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين في إيران مما أدى إلى سقوط عدة قتلى.

وحثت الحكومة الإيرانية على السماح لمواطنيها بممارسة حقهم في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات بحرية بما في ذلك عبر الإنترنت.

وتشهد محافظة خوزستان الغنية بالنفط والحدودية مع العراق، احتجاجات منذ أيام على خلفية شح المياه.

وخلال الأيام الماضية، قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في هذه المحافظة، بينهم متظاهر وضابط شرطة، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلاً عن مسؤولين.